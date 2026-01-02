Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
02.01.2026 08:12
NTV - Haber Merkezi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu 9 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildi.
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular iade edildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
