Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 9 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan 7, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun; Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan yurda getirildiğini ifade eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Suçluların “Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme, Kasten Öldürme, Cinsel Suçlar, Nitelikli Cinsel Saldırı, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından arandığı ortaya çıktı.