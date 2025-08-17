Kırmızı bültenle ve uluslararası seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bizden kaçamayacaklar." diyerek kırmızı bültenle aranan 6, uluslararası seviyede arana 4 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.



Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerini kullandı.

SUÇ MAKİNELERİ



Şüpheliler; Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan'dan getirildi.



Ayrıca şüphelilerin; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme”, “Çocuğun Basit Cinsel İstismarı”, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma", “Hakaret ve Tehdit”, “Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “213 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit”, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit”, Konut ve Eklentilerinde Yağma", “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından arandıkları öğrenildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar!" dedi.

