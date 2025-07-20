Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: 8 yaralı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: 8 yaralı

'nın ilçesindeki kaza gece saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Otosansit Kavşağı’nda meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yapan Mahmut H. yönetimindeki otomobil, Muhammet S.'nin kullandığı araca çartı.

Savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Mahmut H. ile Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve Almira P. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

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