Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: 8 yaralı
Bursa'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kaza gece saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Otosansit Kavşağı’nda meydana geldi.
Kırmızı ışık ihlali yapan Mahmut H. yönetimindeki otomobil, Muhammet S.'nin kullandığı araca çartı.
Savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücü Mahmut H. ile Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve Almira P. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.
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