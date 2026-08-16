Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu. 1’i ağır 5 yaralı
16.08.2026 05:04
Anadolu Ajansı
Bursa'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, kavşaktan geçen iki otomobile çarptı. Kazada Kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Bursa-Yalova Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah D. idaresindeki otomobil kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Doğan M. ve Muhammed H. yönetimindeki iki otomobile çarptı.
Kazada Muhammed H. idaresindeki otomobil savrularak takla attı. Üç aracın sürücüleri ile Fıryal E. ve Fatma H. yaralandı.
Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.