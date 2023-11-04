Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Vedad B. (43) yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan Ümithan Ç. (22) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen Seyhan G. (39) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.