Kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı
Antalya'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Tahtakale kavşağında S.Ö. idaresindeki otomobil ile seyir halinde olan E.B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çevredeki güvenlik kameraları ve ilk incelemelere göre kazanın otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu gerçekleştiği belirlendi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Çarpışmada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ö. yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
