Kırmızı ışık ihlali ölümlü kazayla bitti

Kazada, kaskı takılı olan motosikletli kurye Öztan yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özkan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.