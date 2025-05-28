Kırmızı ışık ihlalinde yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu yaşlı çift, hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı.
Konya'nın Meram ilçesinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki kamyonet,caddeye giriş yapmak isteyen 71 yaşındaki Kadir Yıldız idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAMYONETTEKİ BEŞ KİŞİ DE YARALANDI
Kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan dört kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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