Kırmızı ışık ihlalinde yaşlı çift, feci şekilde can verdi

Konya'nın Meram ilçesinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki kamyonet,caddeye giriş yapmak isteyen 71 yaşındaki Kadir Yıldız idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

