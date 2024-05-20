Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Tren Garı kavşağında A.R. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki marka otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y., K.Y ve N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.