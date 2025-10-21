Kırmızı ışıkta duran araca çarpan sürücü koşarak kaçtı

Bartın'da Gölbucağı Kavşağı'nda seyir halinde bulunan bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı.



Kaza yapan otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken çarptığı otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ise panikleyerek araçtan inerek koşarak kaçtı.



Kazanın ardından yola yakıt dökülülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, görgü tanıkların verdiği ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden kaçan şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.