Kırmızı ışıkta durdu, yolcu otobüsü çarptı
Yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil hurdaya döndü. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Mehmet Küçük idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yandığı için kavşak öncesinde yavaşladı.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Mustafa Kervali'nin kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.
150 METRE İLERİDE DURDU
Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak geldiği yöne dönerken, otobüs ise ancak yaklaşık 150 metre ileride durabildi.
ŞANS ESERİ YARA ALMADI
Kaza sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda araçta bulunan sürücü ve yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
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