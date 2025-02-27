Kırmızı ışıkta durmayan kamyonet bilgisayar mühendisliği öğrencisini hayattan kopardı

İstanbul’da kırmızı ışıkta durmayan bir kamyonet, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Mehmet Salih Çetin’i yaşamdan kopardı.



Kaza, dün sabah 11.00 sıralarında Eyüpsultan’a bağlı Topçular Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Genç adam yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışıyordu

Çetin yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetiyle yolda ilerleyen ve kırmızı ışıkta durmayan Yahya Berkay Şahin Çetin’e hızla çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Çetin metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetin’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KAMYONET ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı ışıkta durmayan kamyonet Çetin'e hızla çarptı