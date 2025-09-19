Kırmızı ışıkta feci son: Anne öldü, oğlu yaralı
Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada sürücünün annesi Faden Doğan ise yaşamını yitirdi.
Aksaray'da meydana gelen trafik kazası anne ile oğlunu ayırdı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi.
İbrahim Doğan yönetimindeki 09 ADJ 547 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sedat Özer'in (50) kullandığı 50 ABV 191 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI, ANNESİ ÖLDÜ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Doğan'ın yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İbrahim Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Faden Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR'ın şoförü Sedat Özer gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Aksaray