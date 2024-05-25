Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı

Düzce'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen yolcu minibüsüne, otomobil yandan çarptı. Kazada minibüs devrilirken, 7 kişi de yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı

'de D-100 kara yolu yönüne giden Hüseyin Akar idaresindeki minibüs, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti.

Bu sırada Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Sanayi istikametine giden Erkan Aydın yönetimindeki otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip, minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı - 1

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