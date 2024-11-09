Kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü öldü
Konya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobile çarptığı kazada sürücü Ahmet Şahin Tarhan hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında oturan A.Ç. ise yaralandı.
Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesi kavşağında motosikleti ile kırmızı ışıkta geçen Ahmet Şahin Tarhan, M.F.T.'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Tarhan, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tarhan ile motosikletteki A.Ç., ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Şahin Tarhan kurtarılamadı, A.Ç.'nin tedavisi sürüyor.
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