Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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