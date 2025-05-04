Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, taksiye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

'nın Osmangazi ilçesinde Şengül Yılmaz yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca’nın kullandığı taksiye çarptı.

Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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