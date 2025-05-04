Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, taksiye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Şengül Yılmaz yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca’nın kullandığı taksiye çarptı.
Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bursa
- Bursa Osmangazi
- Taksi