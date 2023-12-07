Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Orhan Altundağ yönetimindeki TIR, Üniversite Kavşağı’ndaki trafik ışıklarının kırmızı yandığı esnada geçti.

Kırmızı ışıkta geçen TIR, o esnada kavşaktan dönmek üzere olan Tekin Güven idaresindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil yol üzerinde ters istikamete döndü.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Tekin Güven, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kırmızı ışıkta geçen TIR sürücüsüne ise kanun gereği polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.