Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda İsmet Günaltay yönetimindeki otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmında patlama meydana gelerek dumanlar çıktı.



Sürücü kendini araçtan dışarı atarak kurtardı. Daha sonra hareket eden otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Otomobil bir anda alev almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı anlatan sürücü İsmet Günaltay, “Ben geldim lambalarda durdum. Ondan sonra araba patlama yaptı. Ben kendimi kurtardım. Arabada kendi kendine buraya geldi. Birden bire yanmaya başladı. Araba 93 model, 16-17 yıldır bende’’ şeklinde konuştu.