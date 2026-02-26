Ramazan imsakiyesi banner
Kırmızı ışıkta yaya geçidinde şınav çektiler

26.02.2026 00:48

IHA

Yaya geçidinde şınav çene gençler ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

İstanbul Üsküdar'da bir grup genç, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yaya geçidinde şınav çekti. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

İlginç olay, akşam saatlerinde Libadiye Caddesi Ünalan mevkiinde meydana geldi. Trafik ışıklarında araçların durmasıyla birlikte yola çıkan bir grup genç, yaya geçidi üzerinde şınav çekmeye başladı. 

Gençlerin kırmızı ışık süresince gerçekleştirdiği bu aktivite, o sırada ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Kısa süreli aktivitenin ardından trafik lambasının yeşile dönmesiyle birlikte gençler yoldan çekilerek kaldırıma geçti. 

Araçların hareket etmesiyle birlikte grup bölgeden uzaklaşırken, trafik normal seyrinde devam etti.

