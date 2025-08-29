Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 24 yaşındaki A.B.'nin kullandığı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

Altınova Mahallesi'ne giriş sapağındaki zincirleme kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralandı.



Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.