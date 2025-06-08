Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı
Kütahya'da kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu tren garı mevkiinde saat 03.00 sıralarında S.F.A. idaresindeki otomobil, trafik ışıklarında bekleyen İ.E.Ş. ve İ.Y. idaresindeki araçlara arkadan çarptı.
Çapmanın şiddetiyle araçlar savrularak önlerinde bekleyen M.A, E.S. ve A.Ö yönetimindeki araçlara çarptı. 6 araçlı zincirleme kazada 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışarak ağır yaralanan İ.E.Ş. ve E.S'yi araçtan çıkardı.
Diğer yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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