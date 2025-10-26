Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki Mevlüt M.'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Meral P.'nin aracı da önündeki otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Mevlüt M. ve yanındaki Sultan M. ile diğer araçtaki Nilsu P. (15), Melisa D. (9) ve Türkan Ş. (65) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.