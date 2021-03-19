'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon’da filyasyon ekipleri virüsün izini sürüp, temaslı kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vaka sayısında düşüş olmasına rağmen, ‘kırmızı’ renkle işaretlenen ‘çok yüksek riskli’ il durumundan kurtulamayan Trabzon’da, tek ‘mavi’ yerin; dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün de yer aldığı Çaykara ilçesi olduğu dikkat çekiyor. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan 13 bin 890 nüfuslu ilçede, güncel verilere göre 12 vaka ve 27 temaslı bulunuyor.



'MAVİ' İLÇEDE 'REHEVAT' UYARISI



Gözde turizm merkezi Uzungöl’deki turizm işletmecilerinin yanı sıra ilçe halkı, vakaların düşüş eğiliminde oluşunu, sevindirici gelişme olarak karşılıyor. İlçedeki yetkililer ‘rehavet’ uyarılarında bulunup, tedbirlere uyulmasını isterken, kent sakinleri ise Çaykara’nın ‘mavi’ oluşunu, ilçede bağ bahçe işleri ile ilgilenen yöre halkının, şehrin kalabalık ortamlarından uzak durmasına bağlıyor.

"KORUNMA NEDENİ KALABALIKTAN UZAK DURMALARI"



Yüksek kesimlerde bulunan ilçelerin kent merkezine oranla daha sakin olduğunu belirten Mustafa Demir, "Trabzon uzun süredir kırmızı renkte. Kimse dikkat etmiyor, kimsenin kolladığı yok. Çaykara ilçesinin mavi renkte olmasının sebebi insanların kendini koruması ve oraların kalabalık olmamasından kaynaklı. Kent merkezinde herkes iç içe ama Çaykara gibi yerlerde insanlar sadece yakın akrabaları ile görüşüyorlar. Onların da kimlerle temas ettiklerini az çok biliyorlar. Genellikle Çaykara gibi yerlerde yaşlılarımız kaldı. Onlarda gezip tozmak yerine bağında bahçesinde vakit geçiriyorlar" dedi.

"ÇAYKARA KENT MERKEZİNE UZAK"



Çaykara’nın kent merkezine uzak olduğu için mavi kalabildiğini söyleyen Nurdan Üçüncü, "Kent merkezinde herkes kendini sokaklara attı. Ama Çaykara gibi yerlerde insanlar zaten açık alanda bahçesine hava almak için çıkıyor. Genelde kimse ile görüşmüyorlar. Çaykara uzak olduğu için de kimse oraya gitmiyor. Havalar iyice ısındığında evlerinde bunalan insanlar oraya akın etmeye başladığında oranın mavi rengini de kırmızıya çevirirler" diye konuştu.

"TAKDİR ETMEK LAZIM"



Çaykaralıları takdir eden Baran Ayar ise, "Çaykara’da bulunan insanlar toplum içine girmiyorlar. Kendi gereksinimlerini kendileri üreterek karşılıyorlar. Bahçelerine gidiyorlar genellikle, kimse ile de görüşmüyorlar. O yüzden Çaykara halen daha mavi renkte. O da onların başarısı aslında, takdir etmek lazım" ifadelerinde bulundu.