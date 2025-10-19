Kırmızı listede yer alıyor, Erzurum'da ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Arap tavşanı, bu kez Erzurum'da görüntülendi.



Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Uzundere ilçesinde görüldü.



Uzmanlar, türün korunması gerektiğine dikkat çekerek, bilinçsiz avlanmanın Arap tavşanının yok olma riskini artırdığını vurguladı.



Yasalara göre bu türün avlanması yasak olmasına rağmen, bölgede kaçak avcılığın devam ettiği ifade edildi.



Doğa koruma ekipleri, vatandaşlara bu nadir canlıyı koruma çağrısı yaparken, avcılara karşı denetimlerin artırılacağı belirtildi.



BÜYÜK KULAKLARI, UZUN BİR KUYRUĞU VAR



Arap tavşanı; allactaga cinsine bağlı Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye özgü bir hayvan türü olarak biliniyor.



Çöl bölgelerinde kısa zıplayışlarla hareket eden kemirgen.



Büyük kulaklara ve uzun bir kuyruğa sahip.



Kuyruğu ön ayaklarını havaya kaldırdığında dengede durmasına yardımcı olur.



Ön ayakları kısa olup, beslenme ve temizlenme işlevlerinde el görevi görürken, arka ayakları uzundur.