"Kırmızı" listede yer alıyor: Kanguru faresi Adıyaman’da görüldü

Adıyaman’da vatandaşlar IUCN’nin "Kırmızı" listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi.

"Kırmızı" listede yer alıyor: Kanguru faresi Adıyaman’da görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, - Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.

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