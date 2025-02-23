Kırmızı listede yer alıyor: Ormanın hayaleti vaşak Elazığ'da görüldü

Elazığ’da, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüldü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, Ormanın Hayaleti olarak biliniyor.

Kırmızı listede yer alıyor: Ormanın hayaleti vaşak Elazığ'da görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, 'ın Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde görüldü. 

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, daha önce de farklı bölgelerde görüntülendi. 

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...