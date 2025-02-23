Kırmızı listede yer alıyor: Ormanın hayaleti vaşak Elazığ'da görüldü
Elazığ’da, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüldü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, Ormanın Hayaleti olarak biliniyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.
KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, daha önce de farklı bölgelerde görüntülendi.
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