Kırmızı listedeki vaşaklar Tunceli'de görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehdidi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kırmızı listedeki vaşaklar Tunceli'de görüntülendi

'nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kırmızı listedeki vaşaklar Tunceli'de görüntülendi - 1

Pülümür ilçesinde Mustafa Bulut isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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