Kırmızı listedeki yırtıcı yaralı halde bulundu
Hatay'da jandarma yol kenarında uçamayan yaralı bir kuş gördü. Yapılan kontrollerde kuşun, kırmızı listedeki bozkır delicesi olduğu anlaşıldı.
Hatay'da nesli tehlike altındaki bozkır delicesi bulundu.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti.
Yapılan incelemede, kuşun nesli tehlike altındaki yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı belirlendi.
Jandarma görevlileri yaralı kuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.
Bozkır delicesinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Yırtıcı bir tür olan bozkır delicesi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.
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