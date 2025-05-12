Kırmızı listedeki yırtıcı yaralı halde bulundu

Hatay'da nesli tehlike altındaki bozkır delicesi bulundu.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti.

Yapılan incelemede, kuşun nesli tehlike altındaki yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı belirlendi.