Kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tespit edilen, nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarına ait yuva korumaya alındı.

Kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hacıdanişment köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban karınca yuvasını fark etti.

Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı böceklerle beslenen ve nesli tükenme tehlikesinde olan karıncaların yuvasını tel örgüyle çevirerek korumaya aldı.

Yuvanın üzerine bilgilendirici tabela asıldı. Yeni yuvayla Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce korumaya alına yuva sayısı 6'ya ulaştı. Kırmızı orman karıncası yuvaları, Trakya'da tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor.

KIRMIZI ORMAN KARINCASI

Bilimsel adı "Formica pratensis" olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor. Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.

Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde kadın cinayeti

İki ilde kadın cinayeti

Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'da otel lojmanında yangın

Antalya'da otel lojmanında yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...