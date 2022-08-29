Kırmızı örtü cinayeti aydınlattı

Haydar Sezgin

Adana'da 24 Ağustos'ta kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabancayla vurulmuş bir kişi bulundu.



Cesedin, 32 yaşındaki Haydar Sezgin'e ait olduğu belirlendi.



Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü kişinin aynı mahallede oturan Ahmet Çakar olduğu öğrenildi.



Şüphelinin evine baskın yapıldı. Maktulün üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından evde de bulundu.



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ahmet Çakar ile iki kişinin daha cinayet günü olay yerinde olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.