Kırmızı örtü cinayeti aydınlattı

Adana'da maktulün üzerine örtülen kırmızı örtü, katil zanlısını ele verdi. Evinde de aynı renk örtü bulunan zanlı ile iki kişi tutuklandı.

Haberler - NTV Haber - DHA 29.08.2022 - 11:41

Kırmızı örtü cinayeti aydınlattı
Haydar Sezgin Haydar Sezgin

'da 24 Ağustos'ta kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabancayla vurulmuş bir kişi bulundu.

Cesedin, 32 yaşındaki Haydar Sezgin'e ait olduğu belirlendi.

Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü kişinin aynı mahallede oturan Ahmet Çakar olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evine baskın yapıldı. Maktulün üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından evde de bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ahmet Çakar ile iki kişinin daha cinayet günü olay yerinde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.

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