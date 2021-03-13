Kırmızı renkli Keşan'da 'ekmek almaya çıktım' bahanesini önlemek için yeni karar

Corona virüs risk haritasında kırmızı renk ile 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde yarın ve haftaya pazar günü fırınlar ekmek çıkarmayacak. Karar, vatandaşların ‘ekmek almaya çıktım’ bahanesiyle çarşıda gezip, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle alındı.

DHA 13.03.2021 - 15:01

Kırmızı renkli Keşan'da 'ekmek almaya çıktım' bahanesini önlemek için yeni karar

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Corona virüs risk haritasında kırımızı renkte yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı.

Fırınlar yarın ve 21 Mart Pazar günü ekmek üretmeyecek. Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, bazı vatandaşların ‘ekmek almaya çıktım’ bahanesiyle çarşıda gezip, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini söyledi.

37 KİŞİ YAKALANDI

Geçen haftaki kontrollerde polisin çevirdiği 37 kişini evine uzak olduğu halde fırına ekmek almaya gittiğini söyledği öğrenildi.

Çay ocaklarının kapalı olduğu ilçede pastane, börekçi ve akaryakıt istasyonlarında da çay satışı yasaklandı.

Köylere seyyar satıcı girişine de izin verilmiyor.

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