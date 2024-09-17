Kırmızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

Kırmızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında “GÜRZ-14” operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; 1’i kırmızı, 1’i gri kategoride olan Bölücü Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği,
4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.

Operasyon esnasında 2 güvenlik korucusu yaralandı. 

VİDEO: TERÖRİSTLER BÖYLE VURULDU

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi bulundu

Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi bulundu

Otel odasında Hollandalı turistin şüpheli ölümü

Otel odasında Hollandalı turistin şüpheli ölümü

Tedavi için gittiği hastanede ölü olduğunu öğrendi!

Tedavi için gittiği hastanede ölü olduğunu öğrendi!

İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da okul servislerine denetim

Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45 idari personel alacak: BDDK idari personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45 idari personel alacak: BDDK idari personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...