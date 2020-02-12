Kırmızıda geçen otobüs öğrenci servisine çarptı: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otobüs, öğrenci servisine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Tozkoparan Zahit Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, D-750 karayolu üzerinde meydana geldi.
Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Halit Çabat yönetimindeki otobüs, Necmi Çanga yönetimindeki ortaokul öğrencilerine taşıyan minibüse çarptı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, minibüste bulunan Mümin Hasan Yıldız, İpeksu Berahmen, İlayda Yağız, Faruk Kökdil ile Verda Özturhan yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.