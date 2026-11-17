Zonguldak 'ta 2008 yılında kaybolan ve 2 yıl sonra Ulutan Barajı’nda kemikleri bulunan ‘Kirpi’ lakaplı Ahmet Yılmaz’ın öldürülmesiyle ilgili 16 yıl sonra açılan davada tutuklu sanıklar Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve başka suçtan tutuklu İlker Eren savunma yaptı.



Duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş, tanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan İlker Eren ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Emircan İ. ise duruşmaya katılmadı.

“BAYCAN, AHMET’İ ÖLDÜRDÜ' DEDİ”

Duruşmada savunma yapan sanık Köksal Aktaş, Yılmaz’ı 2017 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybeden Baycan İleri’nin öldürdüğünü söyledi. Ahmet Yılmaz ile 2004 yılından beri arkadaş olduklarını, birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını ifade eden Aktaş, “Olay günü Yılmaz ile Acılık semtindeki bir kahvehanede karşılaştık. Bana moralinin bozuk olduğunu, eşiyle tartıştığını söyledi. Ahmet’in isteği üzerine alkol ve sigaraları aldım. Dere kenarında içtik. Daha sonra birkaç şişe bira aldık. Baycan’ın arabasında içmeye devam ettik. O sırada yanımıza Tarık da geldi. Yeniden bira alarak ormanlık bir alana gittik. Orada içmeye devam ettik. Ormanlık alanda uyuya kaldım. Tarık’ın arabanın camına vurmasıyla uyandım. Uyandığımda Ahmet’in başının bükük olduğunu gördüm. Ben Ahmet’e hiç dokunmadım. ‘Ne yaptınız?’ diye sordum. Tarık, Baycan’ın Ahmet’i öldürdüğünü söyledi. Baycan da bana ‘Olan oldu’ dedi. Sonrasında ben oradan ayrıldım, ne oldu bilmiyorum. Baycan, kendisine ‘Eşiyle aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dedi.

Duruşmada savunma yapan Tarık Yolcu ise “Açıkçası birçok şeyi hatırlamıyorum. Köksal’ın ifadelerine katılıyorum. Baycan korkulacak biri, gerçekten sıkıntılı bir arkadaştı” dedi.

“'ADAM YAKTIM, KÜLLERİNİ BULAMADILAR' DİYORDU”

Duruşmada tanık olarak dinlenen İlker Eren’in eski eşi İ.B., evliliklerinde şiddetli geçimsizlik bulunduğunu ve boşanmak istediğinde tehdit edildiğini iddia ederek, “Ben boşanmak istiyordum. Beni kendisinden boşanmayayım diye tehdit ediyordu. İlker bana sürekli ‘Adam yaktım, küllerini bulamadılar. Baraja adam attık, bulamadılar. Senin kemiklerini bile bulamazlar’ diyordu. Ben kendisine inanmıyordum. Bunları beni karakola çağırdıklarında öğrendim. Emircan’ın ismini hiç duymadım” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan İlker Eren ise hakkındaki suçlamaları reddederek, “Benim bu dosyada ne işim var? Benim bu dosyayla uzaktan yakından bir ilgim yok” dedi.

Mahkemede tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan Ahmet Yılmaz’ın kemikleri, 2010 yılında Ulutan Barajı’nda bulundu. Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Yılmaz’a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında Tarık Yolcu, Köksal Aktaş, İlker Eren hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan, Emircan İ. hakkında ise azmettiricilik suçundan dava açıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan sanıkların Ahmet Yılmaz’ı öldürmekle suçladıkları Baycan İleri’nin 2017’de lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.