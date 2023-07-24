Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar

Manisa'da bir kirpi, boynuna ip geçirilmiş halde mezarlık korkuluğuna bağlı bulundu. Sıcaktan ve susuzluktan bitkin düşen kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar

'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığı'nda mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti.

Yakından bakıldığında kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı.

Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar - 1

Durumun verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.

Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar - 2

Ekipler kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü.

Açlıktan ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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