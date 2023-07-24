Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığı'nda mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti.
Yakından bakıldığında kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.
Ekipler kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü.
Açlıktan ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
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