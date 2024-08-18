Kırşehir polisi parklarda denetim yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Narkotik, Çevik Kuvvet, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla suç ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

10 ekip 30 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada; Ahi Evran, Yenice, Aşıkpaşa, Medrese, Nasuhdede, Kervansaray Mahalleri başta olmak üzere kent merkezindeki 28 park incelendi.

Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yanı sıra vatandaşların şikayetlerini 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne iletebilecekleri, ekiplerin de kısa sürede müdahale edeceği de vatandaşlara hatırlatıldı.

Uygulama ile parklarda şüpheli kişilerin bulunması engellenip, buralarda vatandaşların rahatça hareket edebilmeleri amaçlandı.

Aranan ve yakalama kararı bulunan şahısların tespiti için de denetimler arttırıldı.

Öte yandan uygulama sırasında Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri yanlarında bulunan mamaları sokak kedilerine vererek besledi.