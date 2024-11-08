Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
K.S. (23) yönetimindeki otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti
Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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