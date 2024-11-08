Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



K.S. (23) yönetimindeki otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada, Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti



Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.