Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

K.S. (23) yönetimindeki  otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada,  Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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