Kırşehir'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde, havuzda boğulan çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 17:59

Kırşehir'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

İlişkili Haberler

Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Sivas'ta 3 çocuk nehirde boğuldu

Sivas'ta 3 çocuk nehirde boğuldu

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinin bahçesindeki havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mehmet D, Akçakent ilçesinin Yaylaözü köyündeki evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu.

Bir süre sonra bahçeye çıkan yakınları, minik Mehmet'in içi su dolu havuzun yüzeyinde hareketsiz durduğunu gördü.

Babası tarafından havuzdan çıkarılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...