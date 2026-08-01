Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
01.08.2026 21:23
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01 Ağustos 2026 20:52
|37.9303
|36.6470
|6.93
|1.40
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 20:35
|39.3853
|27.9768
|6.99
|1.40
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|01 Ağustos 2026 20:32
|39.6793
|34.1973
|7.00
|3.40
|Niksar (Tokat)
|01 Ağustos 2026 20:32
|40.5918
|36.6997
|12.04
|2.80
|Ege Denizi - [38.92 km] Urla (İzmir)
|01 Ağustos 2026 20:18
|37.8930
|26.4338
|7.00
|2.10
|Pamukkale (Denizli)
|01 Ağustos 2026 19:36
|37.7590
|29.1127
|7.00
|1.10
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ağustos 2026 19:35
|38.3470
|37.8673
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 18:54
|39.2385
|28.1308
|8.91
|1.50
|Doğanşehir (Malatya)
|01 Ağustos 2026 18:11
|38.1212
|37.8257
|7.00
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ağustos 2026 17:57
|38.3095
|37.8540
|11.85
|1.40
|Pütürge (Malatya)
|01 Ağustos 2026 17:49
|38.1883
|38.6992
|7.00
|0.90
|Çukurca (Hakkari)
|01 Ağustos 2026 17:46
|37.3243
|43.3158
|6.98
|1.80
|Marmara Denizi - [14.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01 Ağustos 2026 17:24
|40.8380
|27.9902
|6.57
|2.00
|Dalaman (Muğla)
|01 Ağustos 2026 17:22
|37.0448
|29.0780
|7.00
|1.10
|Azez, Halep (Suriye) - [22.22 km] Merkez (Kilis)
|01 Ağustos 2026 17:04
|36.4832
|36.9782
|9.46
|1.70
|Marmara Denizi - [04.36 km] Çınarcık (Yalova)
|01 Ağustos 2026 17:03
|40.6662
|29.0090
|6.71
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 16:37
|39.1900
|28.2783
|9.06
|1.30
|Osmaneli (Bilecik)
|01 Ağustos 2026 16:19
|40.4275
|30.0138
|6.32
|1.30
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|01 Ağustos 2026 16:09
|40.2002
|33.9075
|7.05
|1.00
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 15:47
|39.1012
|29.0778
|6.91
|1.20
|Mamak (Ankara)
|01 Ağustos 2026 15:10
|39.9235
|32.9817
|6.90
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 14:54
|39.3652
|27.9732
|7.05
|1.40
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 14:52
|39.3905
|27.9762
|6.10
|1.40
|Çan (Çanakkale)
|01 Ağustos 2026 14:45
|40.0233
|27.0232
|7.05
|1.50
|Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [79.44 km] Akyaka (Kars)
|01 Ağustos 2026 14:07
|41.5598
|44.1397
|6.64
|1.80
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 14:04
|39.1917
|29.0025
|13.02
|1.00
|Marmara Denizi - [05.30 km] Tuzla (İstanbul)
|01 Ağustos 2026 13:42
|40.7837
|29.2532
|6.81
|1.30
|Merkez (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 13:41
|39.6160
|30.0948
|7.00
|1.30
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ağustos 2026 13:38
|38.2278
|38.4855
|10.22
|1.30
|Kula (Manisa)
|01 Ağustos 2026 13:36
|38.5067
|28.5765
|14.06
|1.10
|Aliağa (İzmir)
|01 Ağustos 2026 12:51
|38.7410
|27.1367
|7.00
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 12:48
|39.1973
|28.1460
|6.21
|2.30
|Akdeniz - [10.09 km] Marmaris (Muğla)
|01 Ağustos 2026 11:22
|36.6362
|28.2367
|51.55
|3.00
|Mut (Mersin)
|01 Ağustos 2026 11:15
|36.6098
|33.3890
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.68 km] Menemen (İzmir)
|01 Ağustos 2026 10:48
|38.4842
|26.8077
|7.00
|1.60
|Düziçi (Osmaniye)
|01 Ağustos 2026 10:21
|37.3570
|36.4283
|7.00
|2.10
|Kemah (Erzincan)
|01 Ağustos 2026 09:35
|39.6890
|38.8532
|7.03
|1.80
|Fındıklı (Rize)
|01 Ağustos 2026 09:32
|41.1772
|41.1733
|7.00
|1.60
|Akdeniz - [28.82 km] Fethiye (Muğla)
|01 Ağustos 2026 09:09
|36.3983
|28.8118
|7.01
|1.70
|Pamukova (Sakarya)
|01 Ağustos 2026 08:47
|40.5842
|30.1462
|7.00
|1.70
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ağustos 2026 08:08
|38.3467
|37.8390
|11.69
|1.60
|Bergama (İzmir)
|01 Ağustos 2026 08:00
|39.3285
|27.3492
|7.04
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Ağustos 2026 07:57
|38.0508
|36.3963
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01 Ağustos 2026 07:41
|39.4158
|26.2613
|12.25
|2.50
|Ilgın (Konya)
|01 Ağustos 2026 07:37
|38.1647
|32.0037
|7.03
|1.70
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 07:36
|39.3848
|27.9773
|7.01
|2.50
|Selim (Kars)
|01 Ağustos 2026 07:31
|40.6748
|42.7423
|7.67
|1.70
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 07:27
|39.3942
|27.9835
|7.01
|2.50
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 07:25
|39.3927
|27.9880
|7.00
|1.90
|Pınarbaşı (Kayseri)
|01 Ağustos 2026 07:24
|38.6585
|36.4388
|7.00
|1.50
|Sivrice (Elazığ)
|01 Ağustos 2026 06:57
|38.4340
|39.3037
|7.00
|0.90
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 06:55
|39.3937
|27.9840
|7.00
|1.50
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 06:52
|39.3968
|27.9860
|7.01
|1.30
|Aladağ (Adana)
|01 Ağustos 2026 06:50
|37.6432
|35.5427
|7.00
|1.10
|Keles (Bursa)
|01 Ağustos 2026 06:36
|39.7972
|29.1878
|6.94
|1.50
|Menteşe (Muğla)
|01 Ağustos 2026 06:30
|37.2265
|28.7357
|6.98
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Ağustos 2026 06:24
|38.0920
|36.5275
|7.00
|1.40
|Altıeylül (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 06:23
|39.4048
|27.9227
|6.88
|1.50
|Altıeylül (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 06:17
|39.3975
|27.9573
|6.96
|1.20
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 06:06
|39.3783
|27.9738
|7.00
|2.40
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 05:58
|39.3895
|27.9860
|7.56
|3.40
|Nurdağı (Gaziantep)
|01 Ağustos 2026 05:49
|37.2080
|36.9195
|7.00
|2.10
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 05:35
|39.3943
|27.9792
|6.98
|2.00
|Gönen (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 05:33
|40.1962
|27.6710
|7.05
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|01 Ağustos 2026 05:23
|37.9420
|36.0170
|0.81
|0.90
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 05:06
|39.3925
|27.9667
|7.01
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Ağustos 2026 04:52
|38.0908
|36.5367
|7.00
|2.00
|Pütürge (Malatya)
|01 Ağustos 2026 04:27
|38.2002
|38.6248
|7.00
|0.90
|Marmara Denizi - [02.12 km] Çınarcık (Yalova)
|01 Ağustos 2026 04:07
|40.6380
|28.9698
|7.02
|1.10
|Feke (Adana)
|01 Ağustos 2026 03:51
|37.9880
|35.7250
|6.85
|0.70
|Kozan (Adana)
|01 Ağustos 2026 03:47
|37.6495
|35.8510
|6.97
|1.20
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ağustos 2026 03:21
|38.3578
|37.8387
|11.46
|1.60
|Kerkük (Irak) - [162.48 km] Şemdinli (Hakkari)
|01 Ağustos 2026 03:09
|35.5748
|44.5435
|7.00
|2.60