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Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

01.08.2026 21:23

Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
IHA
İHA
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan deprem 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. 

Depremin ardından mal ve can kaybı kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Onikişubat (Kahramanmaraş)01 Ağustos 2026 20:5237.930336.64706.931.40
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 20:3539.385327.97686.991.40
Çiçekdağı (Kırşehir)01 Ağustos 2026 20:3239.679334.19737.003.40
Niksar (Tokat)01 Ağustos 2026 20:3240.591836.699712.042.80
Ege Denizi - [38.92 km] Urla (İzmir)01 Ağustos 2026 20:1837.893026.43387.002.10
Pamukkale (Denizli)01 Ağustos 2026 19:3637.759029.11277.001.10
Akçadağ (Malatya)01 Ağustos 2026 19:3538.347037.86737.001.80
Sındırgı (Balıkesir)01 Ağustos 2026 18:5439.238528.13088.911.50
Doğanşehir (Malatya)01 Ağustos 2026 18:1138.121237.82577.001.30
Akçadağ (Malatya)01 Ağustos 2026 17:5738.309537.854011.851.40
Pütürge (Malatya)01 Ağustos 2026 17:4938.188338.69927.000.90
Çukurca (Hakkari)01 Ağustos 2026 17:4637.324343.31586.981.80
Marmara Denizi - [14.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)01 Ağustos 2026 17:2440.838027.99026.572.00
Dalaman (Muğla)01 Ağustos 2026 17:2237.044829.07807.001.10
Azez, Halep (Suriye) - [22.22 km] Merkez (Kilis)01 Ağustos 2026 17:0436.483236.97829.461.70
Marmara Denizi - [04.36 km] Çınarcık (Yalova)01 Ağustos 2026 17:0340.666229.00906.711.80
Sındırgı (Balıkesir)01 Ağustos 2026 16:3739.190028.27839.061.30
Osmaneli (Bilecik)01 Ağustos 2026 16:1940.427530.01386.321.30
Sulakyurt (Kırıkkale)01 Ağustos 2026 16:0940.200233.90757.051.00
Simav (Kütahya)01 Ağustos 2026 15:4739.101229.07786.911.20
Mamak (Ankara)01 Ağustos 2026 15:1039.923532.98176.901.30
Sındırgı (Balıkesir)01 Ağustos 2026 14:5439.365227.97327.051.40
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 14:5239.390527.97626.101.40
Çan (Çanakkale)01 Ağustos 2026 14:4540.023327.02327.051.50
Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [79.44 km] Akyaka (Kars)01 Ağustos 2026 14:0741.559844.13976.641.80
Simav (Kütahya)01 Ağustos 2026 14:0439.191729.002513.021.00
Marmara Denizi - [05.30 km] Tuzla (İstanbul)01 Ağustos 2026 13:4240.783729.25326.811.30
Merkez (Kütahya)01 Ağustos 2026 13:4139.616030.09487.001.30
Battalgazi (Malatya)01 Ağustos 2026 13:3838.227838.485510.221.30
Kula (Manisa)01 Ağustos 2026 13:3638.506728.576514.061.10
Aliağa (İzmir)01 Ağustos 2026 12:5138.741027.13677.002.60
Sındırgı (Balıkesir)01 Ağustos 2026 12:4839.197328.14606.212.30
Akdeniz - [10.09 km] Marmaris (Muğla)01 Ağustos 2026 11:2236.636228.236751.553.00
Mut (Mersin)01 Ağustos 2026 11:1536.609833.38907.001.30
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.68 km] Menemen (İzmir)01 Ağustos 2026 10:4838.484226.80777.001.60
Düziçi (Osmaniye)01 Ağustos 2026 10:2137.357036.42837.002.10
Kemah (Erzincan)01 Ağustos 2026 09:3539.689038.85327.031.80
Fındıklı (Rize)01 Ağustos 2026 09:3241.177241.17337.001.60
Akdeniz - [28.82 km] Fethiye (Muğla)01 Ağustos 2026 09:0936.398328.81187.011.70
Pamukova (Sakarya)01 Ağustos 2026 08:4740.584230.14627.001.70
Akçadağ (Malatya)01 Ağustos 2026 08:0838.346737.839011.691.60
Bergama (İzmir)01 Ağustos 2026 08:0039.328527.34927.041.40
Göksun (Kahramanmaraş)01 Ağustos 2026 07:5738.050836.39637.001.30
Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale)01 Ağustos 2026 07:4139.415826.261312.252.50
Ilgın (Konya)01 Ağustos 2026 07:3738.164732.00377.031.70
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 07:3639.384827.97737.012.50
Selim (Kars)01 Ağustos 2026 07:3140.674842.74237.671.70
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 07:2739.394227.98357.012.50
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 07:2539.392727.98807.001.90
Pınarbaşı (Kayseri)01 Ağustos 2026 07:2438.658536.43887.001.50
Sivrice (Elazığ)01 Ağustos 2026 06:5738.434039.30377.000.90
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 06:5539.393727.98407.001.50
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 06:5239.396827.98607.011.30
Aladağ (Adana)01 Ağustos 2026 06:5037.643235.54277.001.10
Keles (Bursa)01 Ağustos 2026 06:3639.797229.18786.941.50
Menteşe (Muğla)01 Ağustos 2026 06:3037.226528.73576.981.80
Göksun (Kahramanmaraş)01 Ağustos 2026 06:2438.092036.52757.001.40
Altıeylül (Balıkesir)01 Ağustos 2026 06:2339.404827.92276.881.50
Altıeylül (Balıkesir)01 Ağustos 2026 06:1739.397527.95736.961.20
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 06:0639.378327.97387.002.40
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 05:5839.389527.98607.563.40
Nurdağı (Gaziantep)01 Ağustos 2026 05:4937.208036.91957.002.10
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 05:3539.394327.97926.982.00
Gönen (Balıkesir)01 Ağustos 2026 05:3340.196227.67107.051.60
Saimbeyli (Adana)01 Ağustos 2026 05:2337.942036.01700.810.90
Bigadiç (Balıkesir)01 Ağustos 2026 05:0639.392527.96677.011.50
Göksun (Kahramanmaraş)01 Ağustos 2026 04:5238.090836.53677.002.00
Pütürge (Malatya)01 Ağustos 2026 04:2738.200238.62487.000.90
Marmara Denizi - [02.12 km] Çınarcık (Yalova)01 Ağustos 2026 04:0740.638028.96987.021.10
Feke (Adana)01 Ağustos 2026 03:5137.988035.72506.850.70
Kozan (Adana)01 Ağustos 2026 03:4737.649535.85106.971.20
Akçadağ (Malatya)01 Ağustos 2026 03:2138.357837.838711.461.60
Kerkük (Irak) - [162.48 km] Şemdinli (Hakkari)01 Ağustos 2026 03:0935.574844.54357.002.60