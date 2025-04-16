Kırşehir'de 4 katlı binada yangın

Yangın, gece yarısı Kervansaray Mahallesi 2088'inci Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katında çıktı. 4'üncü kattaki dairenin oturma odasında çıkan yangında, alevler hızla dairenin diğer bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, binada oturanları tahliye etti. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi ile binada oturan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen 3 kişiyi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil ise kırılan cam parçalarının isabet etmesiyle hasar gördü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



"ÇOK KORKTUK, PİJAMAYLA DIŞARI ÇIKMIŞIM"



Yangında aracının üzerine cam parçası düşen karşı bina sakinlerinden Ayşe Hilal Deliorman (33), "Evimizde yatmaya hazırlanıyorduk bir baktım dışarıdan sesler yükselmeye başladı. Karşı binadan alevler yükseliyor ve çevreyi dumanlar sarmış. Çok panik oldum ve aşağıya indik. Aracımızın üzerine cam parçası düşmüş hemen oradan uzaklaştırdık ama ağır hasar görmüş. Binada 5-6 kişinin kaldığı söyleniyor ve yangının elektrik prizinden çıktığını konuşuyorlardı. O kadar korktum ki evden dışarı pijamayla çıkmışım" ifadelerini kullandı.