Kırşehir'de 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak kentte çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, Kayseri istikametinden Ankara'ya giden bir minibüs Ortaköy yol kavşağında durduruldu.



Araçta yapılan aramada, 700 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.



Polis, sürücü E.A'yı gözaltına alarak, adli işlem başlattı.