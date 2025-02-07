Kırşehir'de aç kalan kurtlar köye indi

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de aç kalan kurtlar, yerleşim yerine indi.

Kırşehir'de aç kalan kurtlar köye indi

Gece saatlerinde köy yakınlarında yiyecek arayan kurtlar, köylüleri tedirgin etti.

Mandıranın çevresinde dolaşan kurtlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kurtların yolda yürüdüğü anlar, bir mandıranın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köy halkı, özellikle geceleri daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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