Kırşehir'de aç kalan kurtlar köye indi
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de aç kalan kurtlar, yerleşim yerine indi.
Gece saatlerinde köy yakınlarında yiyecek arayan kurtlar, köylüleri tedirgin etti.
Mandıranın çevresinde dolaşan kurtlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kurtların yolda yürüdüğü anlar, bir mandıranın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Köy halkı, özellikle geceleri daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
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