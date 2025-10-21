Kırşehir'de beş ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir kamyonun kasasında 250 çuval içinde beş ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü O.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.