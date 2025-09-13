Kırşehir'de çalıntı küçükbaş operasyonu: Hem karadan hem dron ile arandı

Olay, Kaman ilçesi Meryemkaşı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan M.K., küçükbaşlarının ağılda olmadığını fark edince jandarma ekiplerine çalındığı ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için hem karadan hem de dronla arama yaptı.

Köy yakınlarında bulunan terk edilmiş ağılda inceleme yapan ekipler, 3 koç, 6 kuzu ve 9 koyun olmak üzere toplam 18 küçükbaşı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.



Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.