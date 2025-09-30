Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DAEŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Irak uyruklu A.E.A. (36), kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli A.E.A.’nın, Irak’ta bulunduğu dönemde DAEŞ’ın silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

