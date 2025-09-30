Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü DAEŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Irak uyruklu A.E.A. (36), kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli A.E.A.’nın, Irak’ta bulunduğu dönemde DAEŞ’ın silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.