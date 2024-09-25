Kırşehir'de düzensiz göçmen operasyonu: 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de düzensiz göçmen operasyonu: 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda peş peşe giden 3 hafif ticari aracı Ortaköy yol kavşağında durdurdu.

Araçlarda, Ankara'ya götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.T.G, M.K, C.K. ve H.U.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, C.K. ve Ö.T.G çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.U.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayda kullanılan 3 hafif ticari araç ise "amaç dışı kullanım" gerekçesiyle idari işlem yapılarak yediemin otoparkına çekildi.

Dolandırıcılıktan 35 dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı

Dolandırıcılıktan 35 dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Gram altında tarihi zirve: Altın fiyatları yükselecek mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Çiftlik Bank davası: Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis cezası talebi

Çiftlik Bank davası: Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis cezası talebi

Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi

Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi

Dolandırıcılıktan 35 dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı

Dolandırıcılıktan 35 dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı

Edirne açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Van'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...