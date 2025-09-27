Kırşehir'de evlat dehşeti: Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine evde anne ve babasını bıçaklayan Ö.K, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ



Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.



Akrabaları ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.