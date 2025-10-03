Kırşehir'de feci kaza: Karşıya geçmek isterken öldü
Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kırşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kırşehir'den Kayseri istikametine giden S.Ö'nün kullandığı 66 ACG 240 plakalı otomobil, beldede yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Kırşehir
- Ölüm